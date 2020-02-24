Haberler » Güncel » Derbide 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı - Haber

Derbide 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı

Kadıköy'de dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan adli işlem yapıldığı açıklandı.

24.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:45Derbide 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı
'de dün oynanan - derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan adli işlem yapıldığı açıklandı.
Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbide, 57 taraftara adli işlem yapıldığı açıklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; müsabakaya yasak madde sokmak, usulsüz giriş, küfürlü tezahürat, görevli memura hakaret, karaborsa, kasten yaralama, sahaya yabancı madde atmak, yasak alan ihlali, mala zarar verme, devletin kurum ve organlarını aşağılama, alkollü giriş, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık konularından olmak üzere 57 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.
(İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 18:21:19