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Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu

Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu derbinin sonrasında ortaya çıkan görüntüler çok konuşulmuştu. Derbide çocuğu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle halay çekmesi ise büyük tepki topladı.

30.10.2019 15:20

Süper Lig'in 9. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim'in de oyunculara değşiklik yapacağım diyerek gözdağı vermesi sonrasında oyuncuların ortaya çıkan videosu adeta şok etkisi yarattı.

Beşiktaş derbisinde "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım"diyerek maçta oynayamayacağını açıklayan Donk'un da partide olması hatta dansözlerle halay çektiği görüntüler çok konuşuldu.

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Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu

Vodafone Park, Galatasaray, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (14)
RACO:adamlar sizle t. ş. k geçiyo hala salak salak futbol muhabbeti yapıyosunuz oğlum anlayın işte sizin gibiler sayesinde adamlar zengin olup gece alem yapıyolar neyin kafası bu yok topmuş yok yenmiş yok yenilmiş bu kadar salaklık fazla değilmi sizcede???:))))
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3 0
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OYUN ŞEKLİ BİLE BELLİ DEĞİL:Bjk maçı Donk ile mı alınacaktı geniş kadrodan iyi bir onbir sahaya sürmeyen Terim en büyük suçludur..
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0 3
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BY FU:Lan Video maç gününe ait değil, hemen gaza gelmeyin, Dikkat ettiyseniz Babel''de video da, aynıu babelş hem maçta hemde partide olamayacağına göre :))
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1 1
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ALİ:BALIK BAŞTAN KOKATR GİTTİ ADAM BAŞI 5 MİLYON EUROLAR :)))))))
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YOK LAA BİLDİĞİN TIRT:GS NİN PROBLEMİ RUHUNU KAYBETMESİ
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GSLİ:bu ülkede hiç bir zaman güzel bir şeylere tahamul etmezler bildim bileli avrupada yarı final çeyrek final kupalar kazanan tek takımla uğraşırlar hakemlerle şampıyon yapılan feneresyon avrupada hep fark yer ona tahamul ederler en basit bu yıl 2 maç 12 gol yiyen karektersizler sevilir
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3 18
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GSLİ:nihatbabanızın pisliklerine uyum sağlamadıkları için gürevden atıldı 2 hakem son 2 sezon takımımızı sezon boyunca katleden son 2 maçta yardım süsü veren büyük tezgahlar dünüyor sizin gibi salaklar anlamaz
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1 0
BAŞAKŞEHİRLİ:şu yoruma bak insanda biraz utanma sıkılma olur son iki yıl hakemlerin kasıtlı olarak yardımıyla şampiyon oldunuz bu yıl mhk o hakemlerin meslek hayatını bitirdi gecen yılki trabzon bursa rize kayseri maçlarını hakemlerle kazandınız başakşehirin hahhını alarak şampiyonlar ligindesiniz orada gol atamayan tek taksınızı birde utanmadan yorum yapmış
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7 4
ULTRAKEDİ:cincon 2 sene bariz hakemlerle şamp. oldu. Daha önceki arabalar para karşılığı 8 gol yemeler. para karşılığı kalecinin tutuğu topu fetöcü Arif''in önüne bırakması daha birçok örnek varken sen cinconlu olarak hangi yüzle çıkıp konuşabiliyorsun? Ar damarınız bile yok gerçekten.
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11 5
ULTRAKEDİ:Cinconlara göre tam bunlar :) Babıl Dınk :)
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