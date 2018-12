Derbide Gollü Beraberlik Olur"

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:31



Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Kocabey , yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gollü beraberlik beklediğini söyledi.Galatasaraylı eski futbolcu 'Papen' lakaplı Mustafa Kocabey, yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Yıllarca böyle derbileri oynadığını söyleyen Kocabey, "Derbiler sonucu olmayan durumlardır. Bu da büyük derbilerindne biri. Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinden sonra olan olaylar ve sonrasında gelişen cezalar, Türkiye 'nin gündemine oturdu. Fatih Terim 'in, Mustafa Cengiz ve futbolcuların aldığı cezalar hakikaten çok üzücü oldu. Futbol için üzücü oldu. Galatasaray büyük bir camia. Bunun üstesinden kalkacaktır. En az zayiat ile kalkacaktır. Devre arasına kadar Galatasaray'ın çok iyi değerlendirmesi lazım. Onlardan biri de Beşiktaş maçı. Beşiktaş kendi sahalarında iyi mücadele ediyor. Galatasaray'ın son yıllarda orada başarısızlıkları var. Derbiler sonucu belli olmayan maçlardır. Bu hafta benim tek istediğim çok güzel bir derbi, sadece futbolcun konuşulduğu bir derbi. VAR'ın yokun, hakemlerin konuşulmadığı bir derbi olsun diye düşünüyorum. Gönlüm her zaman Galatasaray'dan yana. Çünkü Galatasaray'ın kaybedeceği her puan şampiyonluktan uzaklaşacağı demek. Benim şahsi fikrim; gollü beraberlik bekliyorum. İki takımın da eksiklikleri var" diye konuştu."FATİH TERİM'İN KENARDA OLMAMASI HANDİKAP"Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in yedek kulübesinde olmamasını da değerlendiren Mustafa Kocabey, "Fatih Terim'in saha kenarı ile tribünde olması arasında çok büyük farklar var. Çünkü sahada olması bile futbolcunun motivasyonunu arttırır. Fatih hocanın geldiği günden buyana Galatasaray'a kattıklarını biliyoruz. Fatih Terim'in kenarda olmaması handikap. Eksik olmasına rağmen Galatasaray sahaya 11 kişi çıkacak. Buna rağmen Galatasaray'ın çok iyi mücadele etmesi gerektiğine ve puan alması gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.(İHA)