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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler golcülerde

Bu hafta oynanacak derbi öncesinde gol yollarında Fenerbahçe'yi Vedat Muriç ve Max Kruse sırtlarken, Galatasaray da ise Adem Büyük ve Radamel Falcao ön plana çıkıyor.

20.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:03

Süper Lig'in 23. haftasında ile , pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Bu önemli müsabakada golcülere büyük iş düşecek. Ligde geride kalan 22 haftada sarı-kırmızılılar 36 kez rakip fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler ise 41 kez gol sevinci yaşadı. Derbi öncesinde Fenerbahçe'de hücumda Vedat Muriç ile Max Kruse ön planda yer alıyor. Vedat bu sezon 21 maçta görev aldı ve 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Vedat takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Kosovalı futbolcunun ardından sarı-lacivertlilerde hücumdaki en etkili isim olan Kruse, 17 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

FALCAO 10 MAÇTA 5 GOL ATTI

Galatasaray'da ise Adem Büyük takımın en golcü ismi. Bu sezon ligde 17 müsabakada görev alan Adem, 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Son haftaların formda ismi olan 32 yaşındaki futbolcu, son 4 haftada 5 gol kaydetti. Cimbom'da yıldız futbolcu Radamel da takımda en golcü ikinci futbolcu. Falcao ligde oynadığı 10 karşılaşmada 5 gol attı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Ömer Bayram da yaptığı 8 asistle hücumda dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler golcülerde

Galatasaray, Fenerbahçe, Falcao, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
PARASIZ ADAM ADAM MI:Taşı sıksa suyunu çıkarır fotoğrafı Vedat''ın yumruğundan fışkırmış. Aşağıdan yukarı mı yoksa fotoğrafa tekrar bakınca kafam karıştı.
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RECEP:arkadaş bu muriçin başka resmi yok mu da bunu koydunuz adam sanki kingkonkong bunun gol atarken pek resmi yok heralde adam hep bagırıyor. sanki para para dergibi.
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MARDİNLİ:FALCAO''YU GETİRMEYİ UNUTMAYIN MALUM VEDATIN KRAMPONLARI AĞIR. . .
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