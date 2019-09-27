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Derbide hava 19 derece olacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 19 derece olacak.

27.09.2019 12:13Derbide hava 19 derece olacak
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 19 derece olacak.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, hava da güzel olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Türk Telekom Stadyumu'nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 19 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nemin oranının ise yüzde 73 olacağı belirtildi. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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