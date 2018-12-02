Derbide İlk 11'ler Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş
ile Galatasaray
, Vodafone Park
'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır
düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
üstlenecek.
Derbi karşılaşmasına takımlar şu kadrolarla çıkacak:
BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Necip Uysal
, Caner Erkin
, Medel, Dorukhan Toköz
, Ljajic, Mustafa Pektemek
, Quaresma
, Güven Yalçın
GALATASARAY: Muslera
, Mariano, Ahmet Çalık
, Ozan Kabak
, Maicon
, Nagatomo, Fernando, Selçuk İnan
, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok
Vodafone Park,Galatasaray,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 18:54