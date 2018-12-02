02 Aralık 2018, 18:54
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Derbide İlk 11'ler Açıklandı

Derbide İlk 11

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Derbi karşılaşmasına takımlar şu kadrolarla çıkacak:

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Necip Uysal, Caner Erkin, Medel, Dorukhan Toköz, Ljajic, Mustafa Pektemek, Quaresma, Güven Yalçın

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Ozan Kabak, Maicon, Nagatomo, Fernando, Selçuk İnan, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok Vodafone Park,Galatasaray,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 18:54



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