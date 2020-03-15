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Derbide ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.

15.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:54
Derbide ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan üstlenecek. Derbi mücadelesinde iki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz


Kaynak: DHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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