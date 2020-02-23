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Tarihi derbide kartlar havada uçuştu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde maçın hakemi Halil Umut Meler, sarı-lacivertlilere 2 kırmızı kart, 6 sarı kart, sarı-kırmızılılara da 1 kırmızı kart, 5 de sarı kart çıkardı.

23.02.2020 21:13 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:29

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan - derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yaptı. Karşılaşmada kartlar havada uçuştu. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile Deniz Türünç kırmızı kart görürken, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Volkan Kazak (Yardımcı antrenör) sarı kart gördü.

FATİH TERİM SARI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da ise Younes Belhanda kırmızı kart, Teknik Direktör Fatih Terim, Radamel Falcao, Jean Michael Seri, Ryan Donk, Mariano sarı kart ile cezalandırıldı.

Tarihi derbide kartlar havada uçuştu

HALİL UMUT MELER, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA


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