Derbide Puanlar Paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir
, sahasında karşılaştığı Galatasaray
ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada sol taraftan Napoleoni'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can
'ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 22. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafı son çizgide topla buluşan Visca'nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Muslera
meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 28. dakikada ceza sahası içinde Mert'in Ndiaye'ye yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk
penaltı olarak değerlendirdi. 30. dakikada Eren'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in solundan ağlarla buluştu. 1-1 32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında son çizgiye yakın noktadan Emre'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti. 45+5. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında arka direkte İrfan Can'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
60. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Napoleoni'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 65. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 71. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında arka direkte Elia'nın yaptığı gelişine vuruşta top farklı şekilde auta gitti. 78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Selçuk
'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Mert'te kaldı. 89. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Feghouli'nin ortasında arka direkte Onyekuru'nun yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.
KÜNYE
Stat: 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz
xx, Osman Gökhan Bilir
xx Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut Tekdemir
xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xxx, Emre xx, Visca xx, Napoleoni xx (Elia dk. 67 x), Mossoro xx (Soner dk. 90+2 ?), Bajic xx (Adebayor
dk. 67 xx) Yedekler: Volkan, Attamah, Arda, Hafez, Kerim Frei
, Uğur Uçar
, Gökhan İnler Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Ozan Kabak
xx, Nagatomo xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Onyekuru xx, Rodrigues xx (Selçuk dk. 46 x), Feghouli xx, Eren xxx (Linnes dk. 83 ?) Yedekler: İsmail Çipe, Maicon
, Ahmet, Ömer, Yunus Akgün
, Celil Yüksel, Muğdat Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Goller: İrfan Can (dk. 18) (Medipol Başakşehir), Eren (dk. 30 pen.) (Galatasaray) Sarı kartlar: Serdar, Fernando (Galatasaray) Emre, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Caiçara (Medipol Başakşehir) Bora
Akyol - Mehmet Şirin
Topaloğlu/(İHA)
İrfan Can,Fernando Muslera,Galatasaray,Başakşehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:06