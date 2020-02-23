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Derbide tansiyon yükseldi! İki takım oyuncuları tartıştı

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbinin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası ortalık karıştı. Serdar Aziz ile Marcelo Saracchi arasında yaşanan pozisyon sonrası iki takım oyuncuları tartıştı.

23.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:12

derbisinin 35'inci dakikası oynanırken iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı. Sarı kırmızılı takımdan Marcelo Saracchi şut atmak isterken Fenerbahçeli Serdar Aziz ile çarpıştı. Pozisyonun devamında Saracchi Serdar Aziz'in ayağına bastı.

ORTAM GERİLDİ, OYUNCULAR TARTIŞTI

Serdar Aziz o müdahale ile acı içinde yerde kalınca iki takım oyuncuları itişmeye başladı. Bu sırada sarı kırmızılı takımda Feghouli takım arkadaşı Saracchi'yi olay yerinden uzaklaştırmak için itip yere düşürdü.

Yaşanan gerilimde Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan ve Falcao birbirlerinin üzerine yürüdü. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler gerilimi tırmandıran iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

Derbide tansiyon yükseldi! İki takım oyuncuları tartıştı

Serdar Aziz, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


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