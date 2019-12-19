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Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi

PFDK, Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi. Yıldız oyuncu, pazar günü Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

19.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:37

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Garry Rodrigues ile ilgili kararını açıkladı. PFDK, Rodrigues'e 2 maç ceza verdi.

Bu cezayla birlikte yıldız oyuncu, pazar günü Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

İşte PFDK kararları:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi"

Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Garry Rodrigues, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (5)
ASDAD: KIRMIZI KARTA İYİ HABER Mİ BEKLENİYORDU DA KÖTÜ HABER??
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GFB: Fenerin ölüsü kartalı. . .
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GFB: Tahkim 1 maça düşürebilir. ortada Gustavo Emre Ozan ilerde Garry Deniz Vedat güzel olacak. Kruse gitsin poker oynasın veya nargile içsin. Devre arası gönderebilirsek ne mutlu bize.
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BLACK SWORD: Emre, ozan ortada güzel olur:) neyin kafası bu ağır adamları sayıklaman
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1234: Ferdi var sıkıntı yok
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