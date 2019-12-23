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Derbideki tartışmalar sonrası, Beşiktaş'tan çarpıcı karar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları ile ilgili bugün saat 14.00'te Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

23.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:54

'ta başta hakem kararlarına başta Burak Yılmaz olmak üzere büyük tepki gösterilirken, başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş bir karar geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbideki hakem kararlarıyla ilgili saat 14:00'te geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Ahmet Nur Çebi'nin tartışmalı pozisyonları tek tek göstererek, Cüneyt Çakır ve ekibi hakkında açıklama yapması bekleniyor.

"HAKEM KARARLARI FACİA"

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, 'ye 3-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuşmuş ve başkan Çebi'nin bir açıklama yapacağını belirterek hakem yönetiminin facia olduğunu dile getirmişti.

Dalgakıran, 3 penaltı pozisyonu olduğunu belirtirken, "Hakem facialarıyla uğraşmak bizi gerdi. Başkan detaylı bir açıklama yapacak. VAR diye bir şey koyuldu, neden? Tereddütlü pozisyonlarda müdahale edip, hakemlerin hakkının yenmemesi için. Nasıl ki Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda hakem pozisyonu durdurdu ve VAR'a gidip penaltıyı verdi. Bizim 3 penaltı pozisyonumuzdan birinde bile VAR'a gitmedi. 3 tane sarı kart pozisyonu var. Hakemi kötü olarak, hatalı olarak görebiliriz bir maç için ama son haftalardaki hakem faciaları için konuşacağız, bunlar hakem faciası, fiyasko. Biz Beşiktaş'ın haklarını korumak için buradayız ve bunu da muhakkak ve muhakkak koruyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kötü oynamış olmalarının hakem kararlarının üstünü örtemeyeceğini de belirten yönetici, "Futbol neden ilginç biliyor musunuz? Bir takım zayıf olduğu halde başka takımı yenebilir, çok güçlü bir takım kaybedebilir. Biz bu akşam kötü oynadık ama kötü oynamamızın biletini hakemler kesemez. Çok kötü oynayabiliriz ama pozisyonlar lehimize değerlendirilseydi, başka bir sonuç çıkabilirdi. Bir takım kötü oynuyor, zaten kötü diye, adaletsiz bir davranışın içine sokulamaz. Beşiktaş kötü olabilir ve kötüydük, takımı daha iyi hale getirmek antrenörün ve yönetimin işi. Takım kötü olabilir ama takım maç içinde bambaşka bir havaya bürünebilir" açıklamasını yapmıştı.

"BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEYECEK"

Bu arada Beşiktaş, Fenerbahçe maçında itiraz ettikleri 3 penaltı pozisyonunu da sosyal medyadan paylaştı ve "Bu düzen böyle sürmeyecek" mesajının olduğu bir görseli servis etti.

Derbideki tartışmalar sonrası, Beşiktaş'tan çarpıcı karar

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (13)
GS Lİ BİRİ: BEN GALATASARAYLI BİRİ OLARAK BU MAÇI SAHANIN HER YERİNE BASAN FENERİN HAKKI OLDUĞUNU SÖYLÜYORUM, PENALTIYLA YOK ŞUNLA BUNLA DEĞERLENDİRME YAPAN BEŞİKTAŞLI KARDEŞLERİME DEMEM O Kİ FENER SİZİ OYNATMADI SİZDE KABUL EDİN NE DİYE ÇIRPINIYOSUNUZ ONU ANLAMADIM
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FENERLİBAHÇELİ434: Efendi; bu insanlarda '' bizim lehimize takdir hatası yaptı mı bu hakemler'' . . diye düşünmek yok. İlla hakemler sizin istediğiniz gibi karar verecek siz de kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yahu Avrupa liglerinde hakemler ne kararlar veriyor da milletin gık''ı çıkmıyor. Çünkü işimiz gücümüz mazeret, bahane! Git sor Hocana: ''Bu nasıl futbol oynatmaktır. . '' diye!
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GFB: Beşiktaş yönetimi 2 haftaki maçta yarım metre auta çıkan toptan gol attı, hiçbir yöneticinin sesi çıkmadı. Şimdi bizim kornere gidipte aut verilen, dönen topta da attıkları gole saysınlar verilmeyen penaltıyı. Hadi bakıyım ötede ağlayın
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2 3
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BAHTİYAR.: takımlarda her gün çıkan borç haberleri, kayyumlar, iflaslar, istifalar, hakemler, mhk artık futboldan soğuduk hakketen.
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MHK: MHK Galatasaraya çalışıyor. Zekeriya istifa etmeden olmaz
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1 0
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SERKAN: lehinize kararlar olunca birleşirseniz aleyhinize kararlar çıkınca hiç bağırmaya hakkınız yok
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TAMER AYDIN: TRABZONSPOR'' A YAPILAN HAKEM HATALARI VE HAKEME SALDIRI OLAYINDAN SONRA ''2 Dakika Düşün'' Organizasyonuna destek olmuştunuz ey bjk li arkadaşlar şimdi bizde diyoruzki sizlerde ''2 Dakika Düşün''ün. . .
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BJK İLE CÜNEYT PAPAZ OLDU: Düzeyini seveyim senin. . . Kaybetmişsin, rakibini tebrik et ve geç. Türk futbolu bunlar yüzünden gelişmiyor. Fenerin maçı domine ettiğine değil de hakemlere odaklanıyorlar. Kaybeden taraf hep günah keçisi arar. Bu maçta da KEÇİ Cüneyt Çakır oldu.
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BEN: BAŞKAN YANINDAYIZ.
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KARTAL ÜZER: Sanki ilk defamı oluyor yıllardır hakkımızı yiyorlar hakkımızı yiyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !!!!!!!!!!
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