Derbinin Anahtarı İlk Gol

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk yarısında olaylar sebebiyle yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, iki takım arasında ligde yapılan ve en az bir golün atıldığı son 24 maçın 19'unda ilk golü atan takım galip geldi, 4'ü berabere sonuçlandı.
Bu süre içinde sadece bir maçta ilk golü atan takım mağlup oldu. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Galatasaray deplasmanda oynanan müsabakada Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş daha sonra Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
15 kez Galatasaray, 9 kez Beşiktaş öne geçti
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki son 24 karşılaşmada 15 kez sarı-kırmızılılar, 9 kez de siyah-beyazlılar öne geçti.
Sarı-kırmızılı takım öne geçtiği bu 15 maçtan 11'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, birinde yenildi. Beşiktaş ise 1-0'ı yakaladığı 9 maçtan 8'ini kazandı, 1'inde eşitliği bozamadı.
İki gol kendi kalesine
İki takım arasındaki en az bir golün atıldığı son 24 lig maçında (tamamlanamayan derbi hariç) taraflar 2 kez ilk golleri kendi futbolcularından yedi.
BJK İnönü Stadı'nda 24 Mayıs 2009'da Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçta Galatasaraylı Mehmet Topal, aynı statta 26 Ağustos 2012'de oynanan ve 3-3 biten derbide ise yine Galatasaray'dan Melo ilk golleri kendi kalelerine attı.
Maçlar
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde, golsüz bittiği için 2011-2012 sezonunda Lig Grubu'nun ilk yarısındaki maç ile 2013-2014 sezonun ilk yarısında olaylar nedeniyle tatil edilen ve 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, en az bir golün atıldığı son 24 lig maçının sonuçları ve ilk golü atan futbolcular şöyle:
Tarih Maç Sonuç İlk golü atan Takımı
17.09.2006 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 0 Ümit Karan Galatasaray
03.03.2007 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 Bobo Beşiktaş
29.09.2007 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 1 Hakan Balta Galatasaray
02.03.2008 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 0 Mert Nobre Beşiktaş
21.12.2008 Galatasaray-Beşiktaş 4 - 2 Servet Çetin Galatasaray
24.05.2009 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 Mehmet Topal (Kendi kalesine) Galatasaray
12.09.2009 Galatasaray-Beşiktaş 3 - 0 Mustafa Sarp Galatasaray
21.02.2010 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 1 Arda Turan Galatasaray
28.11.2010 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 2 Guti Hernandez Beşiktaş
30.04.2011 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 0 Mehmet Aurelio Beşiktaş
20.11.2011 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 0
26.02.2012 Galatasaray-Beşiktaş 3 - 2 Johan Elmander Galatasaray
16.04.2012 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 2 Felipe Melo Galatasaray
06.05.2012 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 2 Felipe Melo Galatasaray
26.08.2012 Beşiktaş-Galatasaray 3 - 3 Felipe Melo (Kendi kalesine) Galatasaray
27.01.2013 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 1 Emre Çolak Galatasaray
22.09.2013 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 3 (Hükmen)
22.02.2014 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 0 Selçuk İnan Galatasaray
04.01.2015 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 2 Felipe Melo Galatasaray
24.05.2015 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 0 Yasin Öztekin Galatasaray
14.12.2015 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 Wesley Sneijder Galatasaray
08.05.2016 Galatasaray-Beşiktaş 0 - 1 Mario Gomez Beşiktaş
24.09.2016 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 2 Eren Derdiyok Galatasaray
27.02.2017 Galatasaray-Beşiktaş 0 - 1 Anderson Talisca Beşiktaş
02.12.2017 Beşiktaş-Galatasaray 3 - 0 Cenk Tosun Beşiktaş
29.04.2018 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 0 Fernando Reges Galatasaray
Felipe Melo,Beşiktaş,Galatasaray