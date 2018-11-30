Derbinin Anahtarı İlk Gol

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk yarısında olaylar sebebiyle yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, iki takım arasında ligde yapılan ve en az bir golün atıldığı son 24 maçın 19'unda ilk golü atan takım galip geldi, 4'ü berabere sonuçlandı.

Bu süre içinde sadece bir maçta ilk golü atan takım mağlup oldu. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Galatasaray deplasmanda oynanan müsabakada Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş daha sonra Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

15 kez Galatasaray, 9 kez Beşiktaş öne geçti

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki son 24 karşılaşmada 15 kez sarı-kırmızılılar, 9 kez de siyah-beyazlılar öne geçti.

Sarı-kırmızılı takım öne geçtiği bu 15 maçtan 11'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, birinde yenildi. Beşiktaş ise 1-0'ı yakaladığı 9 maçtan 8'ini kazandı, 1'inde eşitliği bozamadı.

İki gol kendi kalesine

İki takım arasındaki en az bir golün atıldığı son 24 lig maçında (tamamlanamayan derbi hariç) taraflar 2 kez ilk golleri kendi futbolcularından yedi.

BJK İnönü Stadı'nda 24 Mayıs 2009'da Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçta Galatasaraylı Mehmet Topal, aynı statta 26 Ağustos 2012'de oynanan ve 3-3 biten derbide ise yine Galatasaray'dan Melo ilk golleri kendi kalelerine attı.

Maçlar

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde, golsüz bittiği için 2011-2012 sezonunda Lig Grubu'nun ilk yarısındaki maç ile 2013-2014 sezonun ilk yarısında olaylar nedeniyle tatil edilen ve 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, en az bir golün atıldığı son 24 lig maçının sonuçları ve ilk golü atan futbolcular şöyle:

Tarih Maç Sonuç İlk golü atan Takımı

17.09.2006 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 0 Ümit Karan Galatasaray

03.03.2007 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 Bobo Beşiktaş

29.09.2007 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 1 Hakan Balta Galatasaray

02.03.2008 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 0 Mert Nobre Beşiktaş

21.12.2008 Galatasaray-Beşiktaş 4 - 2 Servet Çetin Galatasaray

24.05.2009 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 Mehmet Topal (Kendi kalesine) Galatasaray

12.09.2009 Galatasaray-Beşiktaş 3 - 0 Mustafa Sarp Galatasaray

21.02.2010 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 1 Arda Turan Galatasaray

28.11.2010 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 2 Guti Hernandez Beşiktaş

30.04.2011 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 0 Mehmet Aurelio Beşiktaş

20.11.2011 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 0

26.02.2012 Galatasaray-Beşiktaş 3 - 2 Johan Elmander Galatasaray

16.04.2012 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 2 Felipe Melo Galatasaray

06.05.2012 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 2 Felipe Melo Galatasaray

26.08.2012 Beşiktaş-Galatasaray 3 - 3 Felipe Melo (Kendi kalesine) Galatasaray

27.01.2013 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 1 Emre Çolak Galatasaray

22.09.2013 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 3 (Hükmen)

22.02.2014 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 0 Selçuk İnan Galatasaray

04.01.2015 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 2 Felipe Melo Galatasaray

24.05.2015 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 0 Yasin Öztekin Galatasaray

14.12.2015 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 Wesley Sneijder Galatasaray

08.05.2016 Galatasaray-Beşiktaş 0 - 1 Mario Gomez Beşiktaş

24.09.2016 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 2 Eren Derdiyok Galatasaray

27.02.2017 Galatasaray-Beşiktaş 0 - 1 Anderson Talisca Beşiktaş

02.12.2017 Beşiktaş-Galatasaray 3 - 0 Cenk Tosun Beşiktaş

29.04.2018 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 0 Fernando Reges Galatasaray