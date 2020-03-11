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Derbinin hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Derbinin hakemi Abdulkadir Bitigen
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 15 Mart Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen, yine aynı gün oynanacak olan Trabzonspor-Başakşenir mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in 26. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Mart Cuma

20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi

14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Spor

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