Derbinin hakemi Abdulkadir Bitigen
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. 15 Mart Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen, yine aynı gün oynanacak olan Trabzonspor-Başakşenir mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'in 26. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Mart Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Mart Cumartesi
14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 Mart Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 Mart Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya - İSTANBUL
Süper Lig'in 26. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Mart Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Mart Cumartesi
14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 Mart Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 Mart Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Spor
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