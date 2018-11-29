Derbinin Hakemi Cüneyt Çakır

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır'ın yöneteceği belirtildi.<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. 2 Aralık Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır'a görev verildi. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde: <br><br>Yarın<br><br>20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus<br><br>20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler<br><br>1 Aralık Cumartesi<br><br>16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy<br><br>16.00 Antalyaspor - Göztepe: Suat Arslanboğa<br><br>19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu<br><br>2 Aralık Pazar<br><br>16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık<br><br>20.00 Beşiktaş - Galatasaray: Cüneyt Çakır<br><br>3 Aralık Pazartesi<br><br>20.00 E. Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: Özgür Yankaya<br><br>20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu - İSTANBUL