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Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta İddaa oranları değişti. 1.65 olan sarı-kırmızılı takımın oranı, 1.80'e yükseldi.

13.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:29

Galatasaray ile Beşiktaş arasında hafta sonu oynanacak derbi maçın iddaa oranları değişti. Seyircisiz oynanmasının da etkisi ile Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.65'ten 1.80'e yükseldi. Beraberlik oranı 3.15'ten 3.10'a inerken Beşiktaş'ın galibiyet oranı 3.55'ten 3.10'a indi.

Galatasaray

İlk oran: 1.65

Son oran: 1.80

Beraberlik

İlk oran: 3.15

Son oran: 3.10

Beşiktaş

İlk oran: 3.55

Son oran: 3.10

Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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