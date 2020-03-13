Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta İddaa oranları değişti. 1.65 olan sarı-kırmızılı takımın oranı, 1.80'e yükseldi.
13.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:29
Galatasaray ile Beşiktaş arasında hafta sonu oynanacak derbi maçın iddaa oranları değişti. Seyircisiz oynanmasının da etkisi ile Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.65'ten 1.80'e yükseldi. Beraberlik oranı 3.15'ten 3.10'a inerken Beşiktaş'ın galibiyet oranı 3.55'ten 3.10'a indi.
Galatasaray
İlk oran: 1.65
Son oran: 1.80
Beraberlik
İlk oran: 3.15
Son oran: 3.10
Beşiktaş
İlk oran: 3.55
Son oran: 3.10
Haberin Videosu :Dev derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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