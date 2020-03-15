Derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı
Beşiktaş: 0-0 (İLK YARI)Ata SELÇUK / STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail ŞencanGALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, FalcaoBEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny,...
15.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:52
Beşiktaş : 0-0 (İLK YARI)
Ata SELÇUK/
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail ŞencanGALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, FalcaoBEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba Hutchinson, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak YılmazSARI KART: Mariano (Galatasaray)
Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.7'nci dakikada Onyekuru, savunma arkasına kaçarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.8'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Seri oyunu pasla başlattı. Belhanda'nın içeri kestiği ortada Donk'un kafa vuruşu auta gitti. Sarı kırmızılı oyuncular bir süre pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazlarda bulunurken, maçın hakemi Bitigen oyunu devam ettirdi.17'nci dakikada Seri'nin kullandığı köşe vuruşunda Donk'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.27'nci dakikada savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, sağ kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Muslera'yı yanıltan top ağlara gitti ancak gol, ofsayt kararı nedeniyle geçersiz sayıldı.30'uncu dakikada Gökhan Gönül'ün hatasıyla Falcao ceza sahası içerisinde topla buluştu. Falcao müsait pozisyonu yaratamayınca, pasını ceza sahası yayındaki Feghouli'ye aktardı. Feghouli'nin şutunda topa Karius sahip oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Fernando Muslera, Younes Belhanda, Gökhan Gönül, Beşiktaş, Spor
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