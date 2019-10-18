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Derbinin kaderi orta sahada

TFF 1. Lig'de pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altınordu-Altay derbisinin kaderini orta saha oyuncuları belirleyecek.

18.10.2019 13:54Derbinin kaderi orta sahada

TFF 1. Lig'de pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altınordu- Altay derbisinin kaderini orta saha oyuncuları belirleyecek. Ligde kötü gidişatını derbi galibiyetiyle sonlandırmak isteyen ev sahibi Altınordu'nun bu sezon attığı 8 golün 5'ini orta sahada görev yapan isimleri kaydetti. Savunmadan 1 gol çıkarken ileri uç futbolcuları 2 kez fileleri havalandırdı.

Son haftalardaki çıkışıyla Play-Off hattına yerleşen, zirveyle arasında 2 puanlık fark kalan Altay'ın ise 7 karşılaşmada attığı 11 golün 7'si orta sahasından geldi. Altay, defanstan 1 gollük katkı alırken, forvet Paixao 3 gol attı. Altınordu'da 2 golle orta saha Anıl Koç takımının en skorer ismi olurken, siyah-beyazlılarda ise Paixao'nun yanı sıra orta aladan Putsila 3 kez rakip fileleri havalandırdı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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