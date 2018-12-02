Derbinin Var Hakemi Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş
'ın bu akşam sahasında Galatasaray
ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) hakemi Mete Kalkavan
oldu.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır
yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu. Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Alper Ulusoy
ve Mustafa Emre
Eyisoy yer alacak.
(İHA)
Mete Kalkavan,Galatasaray,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 11:51