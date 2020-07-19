Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması için VAR odası, Vodafone Park'ın yanına taşındı

Süper Lig'in 33. haftasında aynı anda 7 maç oynanacak olmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan VAR Merkezi'nde de uygulamada değişikliğe gidildi.

Normal şartlarda aynı anda başlayan 9 maça müdahale edilebilen VAR Merkezi'nde sosyal mesafe nedeniyle bugün 6 maça müdahale edilecek. Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması için VAR odası, Vodafone Park'ın yanına kuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, hakemlerin her hafta koronavirüs testinden geçmesine rağmen, hiçbir şekilde riske girmek istemediklerinden dolayı sosyal mesafe kuralı nedeniyle böyle bir uygulama yaptıklarını açıkladı. Aynı uygulama daha önce TFF 1. Lig Play-Off maçlarında ve UEFA mücadelelerinde de yapıldı.

SOSYAL MESAFE İÇİN ÖNLEM ALINDI

Stadyum yanında bulunan araçta VAR hakemleri mücadeleyi takip ederken bu araçta da Riva VAR Merkezi'ndeki gibi sosyal mesafe için araya paneller kuruldu.