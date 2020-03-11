Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı
- Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü.
11.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:15
- Derbiye hazırlanan Galatasaray 'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktıGalatasaray'da derbi mesaisi sürüyor
İSTANBUL - Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş 'ı ağırlayacak olan Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmada ağrı hisseden Henry Onyekuru tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi sürüyor. Teknik Direktör Fatim Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardında düz koşu yapan Galatasaraylı futbolcular, daha sona pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı.İdman sırasında Fatih Terim'in oyuncular ile sık sık bir araya gelerek birebir görüşmeler yapması dikkatlerden kaçmadı.Sakatlığı bulunan Adem Büyük antrenmanda yer almazken, idman sırasında ağrı hisseden Onyekuru ise kulüp doktoru Yener İnce ve Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştükten sonra tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı.
İSTANBUL - Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş 'ı ağırlayacak olan Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmada ağrı hisseden Henry Onyekuru tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi mesaisi sürüyor. Teknik Direktör Fatim Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardında düz koşu yapan Galatasaraylı futbolcular, daha sona pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı.İdman sırasında Fatih Terim'in oyuncular ile sık sık bir araya gelerek birebir görüşmeler yapması dikkatlerden kaçmadı.Sakatlığı bulunan Adem Büyük antrenmanda yer almazken, idman sırasında ağrı hisseden Onyekuru ise kulüp doktoru Yener İnce ve Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştükten sonra tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Derbiye hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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