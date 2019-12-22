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Derbiye VAR damgası! Büyük tepki gördü

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, VAR'a giderek penaltı kararı verdi.

22.12.2019 19:39 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:52

ile arasındaki derbi mücadelesinin ilk yarısına VAR kararı damga vurdu.

Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçeli Luiz Gustavo, sağ kanattan bir orta açtı ancak Beşiktaş'ta Rebocho topu uzaklaştırdı. Bu pozisyonun ardından Beşiktaş'ın atağı sona erince Cüneyt Çakır'a VAR uyarısı yapıldı ve tecrübeli hakem pozisyonu izledi. Rebocho'nun topa elle müdahale ettiğine karar veren Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

İTİRAZLAR KARARI DEĞİŞTİRMEDİ

Beşiktaşlı oyuncular, Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.

Fenerbahçe'de topun başına geçen Max Kruse, kaleci Karius ve topu farklı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Max Kruse, attığı golden sonra sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan takım arkadaşı Sadık Çiftpınar'ın formasını tribünlere gösterdi.

Derbiye VAR damgası! Büyük tepki gördü

Cüneyt Çakır, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


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