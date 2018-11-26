Derbiyi Bırak Avrupa'ya Bak

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Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanında, Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maça çıkacak ancak sarı-kırmızılılarda hala istenen motivasyon sağlanamadı.

Özellikle Konyaspor maçı ardından ortaya çıkan atmosfer, futbolcuların da Avrupa havasına girmesine engel oldu. Florya'da futbolcuların gündeminde sadece Konyaspor ve hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinin olması endişe yarattı. Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, toplantılar yaparak, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova maçı öncesinde futbolcuların havaya girmelerini sağlamak için çaba gösteriyor.

4 puanla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılıların Devler Ligi umudunu son maça taşıması adına kazanmalarının önemini anlatılırken, olası bir yenilginin sonuçları da anlatıldı. Bu durumda Cim-Bom'un UEFA Avrupa Ligi'ne gidememe tehlikesi de ortaya çıkacak. Oyunculardan şimdilik Beşiktaş derbisini unutmaları, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçına odaklanmaları istendi.

Futbolcuların da kendi aralarındaki sohbetlerde zor bir döneme girdiklerini kabul ettikleri ancak bundan başarı ile çıkacaklarına inandıkları bildirildi. Sarı-kırmızılıların, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Lokomotiv maçında galibiyete camia olarak ihtiyacımız var. Böyle bir galibiyeti kenetlenen taraftarımıza armağan edersek çok güzel olur" diye öğrenildi.