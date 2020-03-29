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Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif

Fenerbahçe, gösterdiği performansla bu sezon taraftarını memnun edemedi ancak kadrosundaki yıldızlar için talipler sıraya girdi. İngiliz ekibi, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için 13 milyon sterlinlik bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

29.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:04
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif

Finansal Fair Play kıskacı yüzünden transfer yapmakta güçlük çeken ve eli kolu bağlanan Fenerbahçe 'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu... Geçtiğimiz transfer döneminde genç yıldız adayı için sarı-lacivertli takımın kapısını çalan Derby Couny transferden vazgeçmiş değil.

İngiltere'de yayım yapan Derbytelegraph'ın haberine göre Fenerbahçe eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship Lig ekibi Derby County, sarı lacivertlilerin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine aldı.

FERDİ'YE 13 MİLYON STERLİN

Haberde, Derby'nin Ferdi için ocak ayında 4,5 milyon sterlin tutarında bir teklif yapıldığı ancak bu teklifin sarı lacivertliler tarafından reddedildiği belirtilirken yeni teklifin 13 milyon sterlin olacağı vurgulandı. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Derby County, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.

Fenerbahçe'nin 2018'in Temmuz ayında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1,4 milyon Euro'ya transfer etiği 20 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı lacivertli formayla 23 maçta görev alıp 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

Etiketler: Ferdi Kadıoğlu, Phillip Cocu, Fenerbahçe, Sterlin, Spor

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Haberler ›› Spor ››Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif - Spor
Yorumlar (2)
KASAP ŞENOL:Ferdi o parayı ediyorsa muriç 61.500.000 EURO
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KADIKÖY:muriçi o paraya vermeyiz zaten. en az 60 m euro vedat muriç.
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