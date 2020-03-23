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Derby County'nin Genç Yıldızı: Louie Sibley

Derby County'nin İngiliz orta saha oyuncusu Louie Sibley'nin kulübün gelecek dönem yıldızlarından biri olması bekleniyor. 8 yaşından itibaren Derby County forması giyen Sibley, a takımla ilk maçına 10 yıl sonra 18 yaşında Reading karşısında çıkmıştı.

23.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:00
Derby County'nin İngiliz orta saha oyuncusu Louie Sibley'nin kulübün gelecek dönem yıldızlarından biri olması bekleniyor. 8 yaşından itibaren Derby County forması giyen Sibley, a takımla ilk maçına 10 yıl sonra 18 yaşında Reading karşısında çıkmıştı. Derby County’nin Genç Yıldızı: Louie Sibley

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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