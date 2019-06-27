27.06.2019 13:44
Haberler » Güncel » Haber

Dere içi temizleniyor

Dere içi temizleniyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi Taşköprü Sokak'ta bulunan dereyi temizleme çalışmasına başladı.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi Taşköprü Sokak'ta bulunan dereyi temizleme çalışmasına başladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Daha önceden ekiplerimizle birlikte yaptığımız incelemeler neticesinde Kemerköprü Mahallesi Taşköprü Sokak'ta bulunan derenin temizlenmesi gerektiğini gözlemiştik. Zamanla dere yatağında oluşan ot ve atıkların temizlenmesi çalışmasını başlattık. Kısa zamanda dere içini temiz hale getireceğiz. Tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN
Kaynak: İHA
Cemal Akın , Fen İşleri Müdürlüğü , Taşköprü , Bartın , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:12 Tarım Bakanı Pakdemirli'den Ağrı'ya tam testek
14:12 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: "192 ülkeden 5 milyon insana ev...
14:12 Recep Kara, Kırkpınar'da güreşmeyecek
14:12 Kayıt sırasının kendisine gelmeyeceğini düşünüp, ağladı
14:12 Evinin balkonunda ölü bulundu, maganda kurbanı çıktı (Tekrar)
14:12 Vali Yardımcısı Boztepe, Başkan Şahin'i ziyaret etti
14:12 Nallıhan Belediyesi'nden "sıfır atık" projesi