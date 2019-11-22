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Dere ıslah çalışmasında apartmanın istinat duvarı ve bahçesi çöktü

Samsun'da dere ıslah çalışması sırasında 6 katlı apartmanın istinat duvarı ile bahçesinin bir kısmı çöktü, bina tahliye edildi.

22.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:21Dere ıslah çalışmasında apartmanın istinat duvarı ve bahçesi çöktü
'da dere ıslah çalışması sırasında 6 katlı apartmanın istinat duvarı ile bahçesinin bir kısmı çöktü, bina tahliye edildi.

Olay, Samsun'un ilçesi Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SASKİ adına bir müteahhit tarafından yapılan Afanlı Deresi ıslahı çalışmasında korkutan bir olay yaşandı. İş makinesiyle yapılan çalışma sırasında dere kenarındaki 6 katlı ve içinde 12 ailenin bulunduğu apartmanın istinat duvarı ve park alanı çöktü. Çöken alana bir otomobil de düştü.

Deprem oluyor sandılar

Çökme sırasında apartman sakinleri deprem oluyor zannederek kendilerini panik içinde dışarı attılar. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olay sonrası park halindeki otomobil göçük sırasında maddi hasar oluştu. Polis çevrede güvenlik önlemi olarak apartmanın tamamen tahliyesini sağladı.

Apartman sakinlerinden emekli polis memuru Sinan Arslan, büyük panik ve korku yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. - SAMSUN

Kıbrıs Caddesi, Yeni Mahalle, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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