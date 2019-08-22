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Dere Islahı Projesi Çalışmaları Başladı

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu'nun talimatıyla DSİ Bölge Müdürlüğünün Develi merkezinde bulunan dere için ıslah çalışmalarına başlandı.

22.08.2019 13:51 Dere Islahı Projesi Çalışmaları Başladı
Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu'nun talimatıyla DSİ Bölge Müdürlüğünün Develi merkezinde bulunan dere için ıslah çalışmalarına başlandı.

Yapılacak çalışmanın Develi'nin çehresine güzellik katacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Yapılacak çalışmalar kapsamında deforme olmuş zemin yeniden betonla kaplandıktan sonra duvar ve korkuluklar da yapılacaktır. Develimize yakışır bir görünüme kazanacak olan dere yatağı ıslah çalışmalarının şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Bekir Pakdemirli, Mehmet Cabbar, Mustafa Aksu, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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