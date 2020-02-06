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Dere Islahlarının Önemi Yağışlı Havalarda Gün Yüzüne Çıkıyor

MASKİ Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz günlerde tamamladığı Çaybaşı Deresi Islah çalışması yağışların etkili olduğu şu günlerde yapılan çalışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

06.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:06Dere Islahlarının Önemi Yağışlı Havalarda Gün Yüzüne Çıkıyor

Geçtiğimiz yıl sel felaketinden olumsuz etkilenen Kuşlubahçe ve Spil Mahallelerinde çalışmaların ardından taşkın sıkıntısı yaşanmazken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Spil Mahalle Muhtarı Barış Baş, "Artık geceleri rahat uyuyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kış ayları ile birlikte sel baskınları ve su taşkınlarının önüne geçebilmek amacıyla dere temizlik ve ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi ile Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesini kapsayan Deresi'ndeki ıslah ve temizlik çalışmaları yağışlı havaların etkili olduğu şu günlerde çevredeki vatandaşlara nefes aldırdı. Islah öncesi çamura bulanan, taşkınlara sebebiyet veren ve pis görüntü oluşturan derede artık sorun yaşanmıyor. Mahalle sakinleri ıslah çalışmasının gün yüzüne çıktığını dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

"Korkularımız MASKİ ile ortadan kalktı"

Spil Mahalle Muhtarı Barış Baş, artık taşkınların yaşanmadığını kötü görüntünün de ortadan kalktığını dile getirerek,"Geçen sene bu bölgede aşırı yağış sonucunda sel felaketi yaşandı. Yağışlı havalarda taşkın korkusu ile yaşıyorduk. MASKİ Genel Müdürlüğünün özverili çalışmaları sayesinde korkulu rüyamız olan taşkın sıkıntısı ortadan kalktı. Artık geceleri rahat uyuyoruz. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran ve emeği geçen daire başkanım ve çalışanlarına kendim ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Yerinde ve doğru hizmet"

Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Ramazan Vardar, "Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinde Çaybaşı Deresinin geçtiği bölgelerde büyük sorunlar yaşandı. Yağışlı havalardan korkar hale gelmiştik. MASKİ Genel Müdürlüğü, deremizde temizlik, bakım onarım ve ıslah çalışması gerçekleştirdi. Artık içimiz rahat. Taşkın sorunu yaşanmayacağını bilmek bizler için büyük mutluluk. Yerinde ve doğru hizmet oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çaybaşı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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