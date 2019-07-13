13.07.2019 13:37
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Dere kenarına inen ayının bu kez cansız bedeni bulundu

Dere kenarına inen ayının bu kez cansız bedeni bulunduGİRESUN - Giresun'un Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesinde 2 gün önce serinlemek için dereye inen ayının cansız bedeni bulundu.

Dere kenarına inen ayının bu kez cansız bedeni bulundu
GİRESUN - Giresun'un Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesinde 2 gün önce serinlemek için dereye inen ayının cansız bedeni bulundu.
Beldenin Merkez mahallesinde ormanlık alandan dereye inen ayıyı görenler Belediye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği ayı daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Vatandaşlar bu sabah saatlerinde bir ayının dere kenarında hareketsiz şekilde yattığını belediyeye haber verdi. Yapılan incelemede aynın öldüğü belirlenirken, aynın sol tarafından tüfekle vurulduğu belirlendi.
Öte yandan son dönemde bölgede yoğun şekilde ayıların görülmesi vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Dere kenarına inen ayının bu kez cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA
Yağlıdere, Giresun, Üçtepe, Genel

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