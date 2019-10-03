Haberler » 3. Sayfa » Haber

Dere kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu.

03.10.2019 20:39Dere kenarında erkek cesedi bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay İnegöl'ün merkez Orhaniye Mahallesi içerisinde bulunan bir dere yatağında gerçekleşti. Dere yatağı kenarında gezen vatandaşlar derenin içerisinde yüzüstü yatan bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine gelen ekipler cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Bulunan ceset 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kesin ölüm sebebi öğrenilmesi için gönderildi. Olayla alakalı soruşturma başlatılan cesedin kimliği de araştırılıyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:00 Operasyona giden askeri araç uçuruma yuvarlandı: 7 asker yaralı
00:48 Başkentte 'iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü' iddiası
00:47 Otomobilin metrelerce sürüklediği motosikletli genç hayatını kaybetti
00:28 Uyuşturucu bağımlısı genç: Bağımlı olmam derdim ama olmuşum
00:26 Tırmanış yapan Amerikalı dağcı yaralandı
00:26 Başkentte 'iki köpek zehirli sosislerle öldürüldü' iddiası
00:18 Kocaeli'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü