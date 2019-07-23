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Dere kenarında kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bıçaklanarak öldürülen kadın cesedi bulundu.

23.07.2019 16:34
Dere kenarında kadın cesedi bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bıçaklanarak öldürülen kadın cesedi bulundu.
Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki derenin kıyısında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Cesedin, bir otelde garson olarak çalışan Halime Şenal'a (31) ait olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, görgü tanıklarıyla görüştü.
Toplanan delillerin ardından Şenal'ın bir süredir birlikte yaşadığı Ümit G'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.
Şüphelinin ilk ifadesinde Şenal'ı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavga sırasında bıçakladığını söylediği öğrenildi. Dere kenarında kadın cesedi bulundu

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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