Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dere kenarında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da dere kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

08.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:19
Trabzon 'da dere kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesinde, yolun alt kesimindeki Galanima Deresi kenarına inen köpek, bulunduğu yerden yukarı çıkamadı.
Köpeği fark eden vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği bulunduğu yerden aldı.
Ekipler, sağlık durumu iyi olan köpeği doğal ortama bıraktı.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaşam koşulları daha da zorlaşan sahipsiz hayvanlar için merkez ve tüm ilçelerdeki beslenme noktalarına düzenli olarak mama bıraktığı belirtildi. Dere kenarında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, İtfaiye, Güncel

Haberin Videosu :

Dere kenarında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Dere kenarında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı’na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: Sultanbeyli'de daireden bozma kumarhaneye baskın kamerada - Haber 12:20: Fabrika işçisinde virüs çıkınca sahibi imalatı durdurdu - Haber 12:20: Dünya Güreş Birliği, 30 Haziran'a kadar yapılması planlanan etkinlikleri erteledi - Haber 12:20: Artvin'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Haber 12:20: Kuruyan gürgen ağacındaki "kapı" ilgi çekiyor - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 10:50: Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt - Haber 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler