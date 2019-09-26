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Dere kenarında yaralı bulunan çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir dere yatağında yaralı olarak bulunan iki yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

26.09.2019 12:44Dere kenarında yaralı bulunan çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir dere yatağında yaralı olarak bulunan iki yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, E.I, Boğazpınar Mahallesi'ndeki dere kenarında yaralı bir halde yatan çocuk olduğu ihbarında bulundu.
İki yaşındaki Alptuğ Özel olduğu belirlenen çocuk, babası Hasan Özel ve yakınlarınca Manyas Devlet Hastanesine götürüldü. Alptuğ, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuran ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Alptuğ Özel'in yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce bir kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı.
Söz konusu kamyonun, Alptuğ Özel'i yaralı halde görerek ailesine bilgi veren E.I'nın oğlu F.I'ya (26) ait olduğu tespit edildi.
E.I ile oğlu F.I, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Boğazpınar, Balıkesir, Manyas, Güncel

Kaynak: AA

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