Haberler » Güncel » Dere temizliği yapılıyor

Dere temizliği yapılıyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde oluşabilecek taşkınlara önlem almak amacıyla temizlik çalışması yapıyor.

12.10.2019 15:55Dere temizliği yapılıyor
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde oluşabilecek taşkınlara önlem almak amacıyla temizlik çalışması yapıyor.

Çalışma hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Vatandaşlarımıza mahallelerinde çevre düzeni, çevre temizliği, alt yapısı ve üst yapısıyla tüm belediye hizmetlerinden kesintisiz şekilde istifade ettikleri sıkıntısız ve huzurlu bir yaşam sunmak için her gün tüm ekiplerimizi ihtiyaç duyulan noktalara seferber ederek canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için sıkıntı oluşturacağını tespit ettiğimiz su biriken noktaları bir bir düzenleyerek sorunsuz hale getiriyoruz" dedi. - BARTIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Cemal Akın, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:35 Bakan Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti
17:35 New York'ta silahlı saldırı: 4 ölü
17:35 Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi 2. Olağanüstü Kongresi
17:32 Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
17:32 Ankara meslektaşının öldürdüğü doktor, ankara'da toprağa verildi
17:32 Tarım bakanlığı açıkladı; vatandaş tedirgin oldu
17:32 Gaziantep şehit aileleri ve gaziler barış pınarı harekatı'na destek verdi
12.10.2019 17:36:40