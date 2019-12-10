Dere Temizlik Çalışmaları İle Taşkın Tehlikesi Ortadan Kalkıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesine bağlı Musalar Yeniköy Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile yağmurlu havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırıldı. Çalışmaları MASKİ Turgutlu Şefi, Ramazan Tuğrul Kacar da yerinde takip etti.

"GÜZEL HİZMET"

Musalar Yeniköy Mahalle Muhtarı Yıldıray Aktaş, "Deremiz rüsubat ile dolduğu için yağışlı havalarda taşkın yaşanıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı temizlik çalışması ile taşkın riskini ortadan kaldırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.