Haberler » Güncel » Dere temizlik çalışması Sarıçam'ı sevindirdi

Dere temizlik çalışması Sarıçam'ı sevindirdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı'nın Sarıçam Mahallesi'nde yürüttüğü yaklaşık bir kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı.

07.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:13 Dere temizlik çalışması Sarıçam'ı sevindirdi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde il genelindeki dere temizliklerini sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ekipler, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'ndeki dere taşkın sorununa da müdahalede bulundular. Mahallede gerçekleştirilen 800 metrelik makineli temizlik işi sayesinde, dere yatağı içerisinde biriken yabancı maddeler uzaklaştırılarak suyun sağlıklı akışı sağlandı.

"Eskiden yağmur suları asfalta iniyordu"

Gerçekleştirilen çalışmanın mahalle halkını sevindirdiğini belirten Sarıçam Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, "Yağış olduğu zamanlarda sular dere yatağından taşıyor ve asfalta kadar iniyordu. Çevrede de mahalle sakinlerimizin evleri var. Bu yüzden evlerine, arazilerine doğru taşmalar oluyordu. Deremiz MASKİ tarafından güzel bir şekilde temizlendi. Yapılan çalışmadan memnunuz. Bütün ekiplere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı, Sarıçam, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
20:46   'Çavuşoğlu Sustukça Türkiye'nin İtibarı Sarsılıyor'
20:46   Simcox: "Bağdadi'nin ölümü IŞİD'in zayıflatılması için fırsat"
20:45   Adliyede intihar eden kişi, ünlü yazarın kocası çıktı
20:45   Kalp hastası Esila'nın yaptığı dev resim havadan görüntülendi
20:44   İçtiği sigarayı söndürmeden yatınca çıkan yangında öldü
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:47:25