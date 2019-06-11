Dere temizlikleri ile mahalleler rahat bir nefes alıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarının tehlike oluşturmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı'nın Yılmaz Mahallesi'ndeki dere yatağı da temizlendi. 800 metrelik çalışma ile dere yatağında biriken rüsubat uzaklaştırılarak suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

"Çalışmalar memnun edici"

Mahalle Muhtarı Ali Şengül de yapılan çalışmanın memnun edici olduğunu ifade ederek, MASKİ'ye başvuruda bulundukları anda temizlik çalışmalarının kısa sürede yapıldığını belirtti.

Kaynak: Bültenler