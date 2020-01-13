Dere temizlikleri ile tarım arazileri korunuyor, vatandaş nefes alıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarıyla vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Köprübaşı ilçesine bağlı Kulalı, Gündoğdu ve Borlu mahallelerinde dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile 3 mahallenin ortak sorunu olan taşkın sıkıntısına son verilirken, yağmurlu havalarda yaşanacak olası sorunlara karşı da önlem alındı.

"MASKİ'nin çalışmalarından memnunum"

Kulalı Mahalle Muhtarı Mehmet Aydoğdu, "MASKİ Genel Müdürlüğünün, mahallemizde bulunan derede yaptığı temizlik çalışması güzel bir hizmet oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Taşkınlardan çok çektik"

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Reşat Gültekin, "Deremizde yağışlardan sonra, taşkın oluyordu. Tarım arazileri zarar görüyor, hem maddi hem manevi anlamda çok sıkıntı çekiyorduk. MASKİ Genel Müdürlüğü vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha belli etti. Ekiplerin temizlik çalışması sayesinde, artık taşkın sıkıntısı çekmeyeceğiz. Allah razı olsun. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Yıllardır yapılmayan hizmeti MASKİ yaptı"

Borlu Mahalle Muhtarı Yunus Gökdemir, "Deremizde meydana gelen taşkınlar büyük sorunlar ortaya çıkarıyordu. MASKİ ekipleri, güzel bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yıllardır yapılmayan çalışma ile adeta mahalle halkı nefes aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.