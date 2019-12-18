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Dere temizlikleriyle mahalleler nefes alıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Atatürk ve Zafer Mahallelerinden geçen Kurudere'de başladığı 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı.

18.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:01Dere temizlikleriyle mahalleler nefes alıyor

Mahalle Muhtarları Orhan Çoban ve Cemal Çelik, yapılan hizmet sayesinde rahat bir nefes aldıklarını belirterek MASKİ'ye teşekkür ettiler.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile vatandaşların derdine derman oluyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 'nin Atatürk ve Zafer Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 'de 2 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışma ile cadde boyundaki dere yatağında taşkın yaşanma riski ortadan kaldırıldı. Mahalle muhtarları vatandaşların dere yataklarını çöplük gibi kullanmalarının yine kendilerine zarar verdiğini belirterek yapılan çalışma için MASKİ'ye teşekkürlerini sundular.

"İyi ki desteklemişiz, iyi ki Başkanımız olmuş"

Atatürk Mahalle Muhtarı Orhan Çoban, "MASKİ'nin yaptığı çalışmalardan memnunuz. Özellikle gece vakti vatandaşlar bu dere yatağına çöplerini atıyorlar. Bu durumun da taşkınlara sebebiyet vermemesi için MASKİ ekipleri dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Cengiz Başkana çok teşekkür ediyoruz. İyi ki desteklemişiz, iyi ki Başkanımız olmuş" dedi.

"Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinden memnunuz"

Zafer Mahalle Muhtarı Cemal Çelik, "Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinden memnunuz. Vatandaşlar ne yazık ki dere yataklarına çöplerini atıyorlar. Bu da yağmur sularının dere yatağında sağlıklı bir şekilde akmasına engel oluyor. Yapılan çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mustafa Kemal Atatürk, Kurudere, Salihli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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