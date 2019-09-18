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Dere yatağına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

18.09.2019 23:36Dere yatağına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
SİVAS'ın Gürün ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Bağırsakdere mevkisinde meydana geldi. Sezer Kılıç yönetimindeki 61 AC 445 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Bulut Yılmaz, Emre Çelik, Emrah Kılıç ve İsa Eroğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Bulut Yılmaz ve Emre Çelik, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Malatya, Sivas, Gürün, Güncel

Kaynak: DHA

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