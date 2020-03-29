Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

29.03.2020 01:51 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:53
Düzce 'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yukarı Yahyalar Mahallesi Kanal Yolu'nda seyreden 81 DN 808 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar, otomobilde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 3 kişiye merdiven uzattı.
Merdiven aracılığıyla dere yatağından çıkan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dere yatağına devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Yahyalar, Düzce, Güncel

Haberin Videosu :

Dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı Haberler
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı
İtalya’da koronadan ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar Haberler
İtalya'da koronadan ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Gaziantep Valiliği’nden ’Salgından ölenler için toplu mezar kazıldı’ iddialarına yanıt geldi Haberler
Gaziantep Valiliği'nden "Salgından ölenler için toplu mezar kazıldı" iddialarına yanıt geldi
ABD’li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti Haberler
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu Haberler
Almanya Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer ölü bulundu
Eşinde virüs çıkan Işıl Reçber’in karantinaya uymadığı ortaya çıktı Haberler
Eşinde virüs çıkan Işıl Reçber'in karantinaya uymadığı ortaya çıktı
Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronaviruse yakalandı Haberler
Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronaviruse yakalandı
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim Haberler
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim

Son Dakika Güncel Haberleri

02:14: Belediyelerin borçlarına karşılık vergi geliri tahsilatından ayrılacak paylardan 3 ay kesintisi... - Haber 01:51: Dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haber 01:45: Belediyelerin aylık vergi ödemelerinden borçlarına karşılık olarak yapılan kesinti Nisan, Mayıs ve... - Haber 01:36: Bolu'da kar yağışı başladı - Haber 01:36: Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haber 01:22: İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar - Haberler 00:33: ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti - Haberler 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber