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Dere yatağında 202 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere yatığına gizlenen 202 kilo esrar ele geçirildi.

31.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:29 Dere yatağında 202 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere yatığına gizlenen 202 kilo esrar ele geçirildi.

İl Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalarıyla yılbaşı öncesi Diyarbakır'dan 'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Bingöl'ün Genç ilçesi Çamlık mevkisindeki kırsal alanda operasyon başlattı. Narkotik köpekleri 'Vana' ile 'Öğle'nin de kullanıldığı operasyonda, dere yatığına gizlenen 202 kilo esrar ele geçirildi. Esrarı dere yatağına saklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Jandarma, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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