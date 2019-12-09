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Dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki bir dere yatağında yapılan aramada 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

09.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:30Dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi
'nin ilçesindeki bir dere yatağında yapılan aramada 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında; 7 Aralık 2019 günü ilimiz Derecik ilçesinde bulunan bir dere yatağında yapılan aramada, 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Derecik, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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