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Dere yatağında ceset bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.

03.10.2019 20:09Dere yatağında ceset bulundu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Olay, İnegöl'deki Orhaniye Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede gezerken dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Orhaniye, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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