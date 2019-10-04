Haberler » Güncel » Haber

Dere yatağında ceset bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.

04.10.2019 01:32Dere yatağında ceset bulundu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.
Olay, İnegöl'deki Orhaniye Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede gezerken dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Orhaniye, İnegöl,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:44 Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
02:41 New York Comic Con 2019
02:40 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi: 11 tutuklama (2)
02:37 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi
02:36 Gaziantep lezzetleri izmit'te
02:34 Demirkazık'tan düşen amerikalı dağcı yaralandı
02:32 Neşet ertaş, beştepe'deki etkinlikle anıldı, cumhurbaşkanlığı sözcüsü ibrahim kalın...