Dere Yatağında Mahsur Kalan Yavru Köpekleri İtfaiye Kurtardı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde dere yatağında mahsur kalan iki yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi
'ndeki Karakoç Deresi'nin yatağında yoğun yağışlardan dolayı su birikintileri oluştu.
Bu birikintilerde mahsur kalan iki yavru köpeğin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, dere yatağına inerek köpekleri kurtardı.
Yavru köpekler tedavileri için Ayvalık Belediyesi'ne ait köpek barınağına teslim edildi.
Balıkesir,Ayvalık,İtfaiye
29 Kasım 2018 Perşembe 21:16