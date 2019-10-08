Haberler » Güncel » Dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan genç öldü

Dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan genç öldü

Elazığ'da, dere yatağında tabancayla vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

08.10.2019 15:58
Elazığ'da, dere yatağında tabancayla vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şahinkaya köyünde yaşayan inşaat mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Fahrettin Gül'ün (20), sabah uyandıklarında evde olmadığını gören aile bireyleri durumu jandarmaya bildirdi.
Evlerinin arkasında bulunan ceviz bahçesinde arama yapan aile fertleri Gül'ü bahçenin yakınındaki dere yatağında tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Dere yatağında silahla vurulmuş halde bulunan genç öldü

Şahinkaya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:26 Deprem uzmanı kutoğlu, avm'leri toplanma bölgesi olarak önerdi
22:26 Beyşehir'deki silah operasyonunda 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
22:26 Suriye sınırına askeri sevkiyat
22:26 Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı (2)
22:24 Bulgaristan'dan zorunlu göçün 30. yılı
22:24 Emekli olan Cumhuriyet Savcısı için tören düzenlendi
22:24 ABD'den Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya ilave yardım