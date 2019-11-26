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Dere yatağındaki ceset, işkence edilip öldürülen Afgan'a ait

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde dere yatağında, kolu kopmuş ve yüzü tanınmaz halde bulunan erkek cesedinin, Afganistan vatandaşı Mojibullah Azizi'ye (28) ait olduğu belirlendi.

26.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:00Dere yatağındaki ceset, işkence edilip öldürülen Afgan'a ait

MANİSA'nın ilçesinde dere yatağında, kolu kopmuş ve yüzü tanınmaz halde bulunan erkek cesedinin, vatandaşı Mojibullah Azizi'ye (28) ait olduğu belirlendi. Azizi'nin işkence edilip öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

?Şehzadeler ilçesinin kırsal Karaağaçlı Mahallesi Kumlar mevkisindeki kuru dere yatağında, dün saat 10.30 sıralarında bulunan cesedin kimlik tespiti tamamlandı. Jandarma ekipleri, cebinden çıkan Farsça yazılardan yola çıkarak, cesedin, yabancı uyruklu olma ihtimali üzerine yoğunlaştı. Sağ kolu kopmuş, göğüs kafesi açılmış ve yüzü parçalanmış haldeki cesedin, Afganistan vatandaşı Mojıbullah Azizi'ye ait olduğu belirlendi.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÜZERİNDE DURULUYOR

Azizi'in işkence görüp öldürüldükten sonra cesedinin dere yatağına atıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, araştırmalarını sürdürüyor.



Şehzadeler, Afganistan, Güncel

Kaynak: DHA

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