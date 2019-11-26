Haberler » Güncel » Dere yatağının kurumasına sebep olan inşaat durduruldu - Haber

Dere yatağının kurumasına sebep olan inşaat durduruldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir marketler zincirinin depo inşaatının yapım çalışması DSİ Şube Müdürlüğünün Giresun valilik makamına sunacağı rapora kadar durduruldu.

26.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:45Dere yatağının kurumasına sebep olan inşaat durduruldu
'un ilçesinde bir marketler zincirinin depo inşaatının yapım çalışması DSİ Şube Müdürlüğünün Giresun valilik makamına sunacağı rapora kadar durduruldu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yapımına devam eden depo inşaatı köylülerin tepkisini çekmiş ve dere yatağının kaydırılarak köylülerin su kaynakları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilmişti.

Konuyla ilgili açıklama DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge müdürlüğümüzce hazırlanacak raporu Giresun valiliğine sunulması ve valilik makamınca verilecek karara kadar Pazarsuyu deresi kenarında devam eden A 101 depo inşaatı çalışmasının ivedilikle durdurulması hususunda gereğini arz ederim" denildi. - GİRESUN

Bulancak, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:54 FETÖ'nün İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi faaliyetleri davasında sanıklar savunma...
16:54 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
16:50 Çat Belediyesi'nden eğitim seferberliği
16:49 Osmanlı mezar taşları gün yüzüne çıkarılacak
16:49 Öğretmenler onuruna yemek düzenlendi
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: Yaralılar var
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:10 Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
11:11 Davutoğlu'nun kuracağı partinin 81 ilde teşkilatlanma faaliyetleri tamamlandı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
26.11.2019 16:55:10